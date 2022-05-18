GAZİANTEP - Türk ve yabancı öğrenciler birbirlerine mutfak kültürlerini öğretiyor

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) eğitimlerini sürdüren yabancı ve Türk öğrenciler, birbirlerine mutfak kültürlerini öğretiyor.

HKÜ'de bu yıl kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen atölye etkinliğine katılan, çeşitli bölümlerde eğitim gören 13 ülkeden 25, Türkiye'den de 10 öğrenci, kültürlerine ait yemekleri tanıtma fırsatı buluyor.

Diğer kültürlerin de lezzetlerini öğrenen gençler, hazırladıkları yemekleri bir arada tadıyor.

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Furkan Baltacı, AA muhabirine, bu yıl açılan bölümlerinin yoğun talep gördüğünü söyledi.

Kültürlerarası yemek ve sunum, tadım etkinliği düzenlediklerini anlatan Baltacı, "Gastronomi temelinde, uluslararası öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz bir etkinlik. Tabii gastronomi bizim kültürlerarası alanda da ön plana çıkarmak istediğimiz bir husus. Zaten Gaziantep'teyiz. Öğrencilerimizi bir araya getirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir ortak alan arayışıyla gastronomiyi kullanmak istedik." dedi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Baltacı, şöyle devam etti:

"Kültürlerini tanıtmak isteyen ve eli yemeğe yatkın olan öğrencilerimizi Uluslararası İlişkiler bölümüyle belirledik. Onların bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla bir araya getirdik. Gerçek anlamda kendilerini daha rahat ifade etme imkanı sağlamak adına faydalı olduğunu düşünüyoruz ve hedefimize ulaştık diyebiliriz. Etkinlikte öğrencilerin bir arada olmaktan mutlu olduğunu gördük. Kültürlerarası çok fazla farklılıklar var, ekonomik, sosyal, politik anlamda ama gastronomi bunların hepsini tek bir potada toplayabileceğimiz nokta. Biz de buradan hareketle öğrencilerimizi bir araya getirdik ve bu potada eritebildiğimizi düşünüyoruz. Dünyada çok fazla savaş haberleri var ama gerçek manada, bireysel manada biz kültürlerarasında esasında bir barışın olduğunu gördük."

Baltacı, yabancı öğrencilerin Türk kültürü ve tarihini yurt dışında tanıtacak birer elçi olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda öğrencilerimize sadece Türkçeyi, matematiği, mimariyi, gastronomiyi değil aynı zamanda kültürel değerlerimizi öğretmenin ne kadar değerli olduğunu gördük." diye konuştu.

"Dil dışında kültür de öğreniyoruz"

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Hamza Sharrack ise etkinliğin eğlenceli geçtiğine değinerek, "4 saattir buradayız, çok eğlendiğimizi söyleyebilirim. Çok farklı bir deneyim oldu bizim için. Aldığımız ufak eğitim de genel kültürümüze bir artı oldu. Yeni arkadaşlarla tanıştık, farklı ülkelerden insanlar görmek aslında çok güzel bir avantaj. Dil dışında kültür de öğreniyoruz. Bu da aslında bizim daha entelektüel bir birey olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mimarlık Bölümü öğrencisi Lavin Muhammed, farklı ülkelerden öğrencilerin toplanıp, birbirlerinin kültüründeki ana yemeklerin tatlarına bakarak yeni lezzetleri keşfettiğini söyledi.

Muhammed, teknik bilgilerden uzaklaşıp sıcak bir ortamda tanışarak kaynaştıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

"Mutfak sanki küçük bir dünya gibi"

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Louai Sekkour da Türk yemeklerini çok sevdiğini, ülkesine gittiğinde ailesine yapacağını aktardı.

Ukraynalı Oksana Kudina ise Avrupa gönüllülük projesi kapsamında bu üniversitede olduğunu ve ülkesinin geleneksel yemeğini yaptığını kaydederek, "Farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelme fırsatımız oldu. Yemek yaparken sürekli fikir alışverişinde bulunduk. Burası bir mutfak ama sanki küçük bir dünya gibi. Birçok milliyet ve kültürün bir arada olduğu yer." dedi.