Nacar ayrıca 10 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 70'incisi düzenlenen festivalin Avrupa ve Latin Amerika sinemasının üretimini teşvik etmek ve yapım sonrası aşamada filmlerin tamamlanmasını desteklemek için verdiği "endüstri ödülleri" sahibini buldu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Yönetmen, İspanya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Yönetmen Selman Nacar San, İspanya'daki film festivalinde bu yıl da ödül kazandı - Son Dakika

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