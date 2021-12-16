Türkiye'de müzik eğitimi alan Afrikalılar yeteneklerini uluslararası zirvede gösterecek - Son Dakika

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MGÜ) Afrikalı öğrencileri, İstanbul'da bugün başlayan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde performans sergileyecek.

Zirve, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonunun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-18 Aralık'ta düzenlenecek.

"Türkiye Bursları" ile Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelerek, MGÜ'de müzik eğitimi alan gençler de zirve kapsamında, ülkelerine özgü müziklerden ve danslardan oluşan gösteri sunacak.

Afrikalı öğrenciler, Türk müziğinden de " Üsküdar'a Giderken" ve "Çanakkale Türküsü"nü icra edecek.

"Çok canlı bir dansla müzik yapıyoruz"

MGÜ'nün Nijeryalı öğrencisi Wisdom Idongesit Essien, AA muhabirine, ülkesinde birçok kabile bulunduğunu, hepsinin kendine özgü müzikleri ve dansları olduğunu söyledi.

Müziklerinin temelini perküsyon enstrümanlarının oluşturduğunu anlatan Essien, "Çok canlı bir dansla müzik yapıyoruz." dedi.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde de böyle bir performans sergileyeceklerini, yoğun prova süreci geçirdiklerini belirten Essien, "Çok büyük bir heyecan duyuyoruz. Kendi devletimin başkanını göreceğim. Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz." diye konuştu.

Essien, Türkiye'de bulunmaktan ve MGÜ'de eğitim almaktan çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Müzik eğitimi almaya karar verdikten sonra sadece Türkiye'yi düşündüm. Çünkü Türkiye, çok farklı ve güçlü bir müzik kültürüne sahip. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de bu konuda en mükemmel yer." ifadelerini kullandı.

"Zirvede müzik ve kültür iç içe geçmiş olacak"

MGÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Enes Biberoğlu da üniversite olarak, globalleşmeye büyük önem verdiklerini, müzik ve güzel sanatlar konusunda dünyanın her yerine ellerini uzatmaya çalıştıklarını aktardı.

Üniversitenin Afrikalı öğrencilerinin, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde hem kendi ülkelerini hem MGÜ'yü temsil edeceklerini dile getiren Biberoğlu, "Bunu çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu zirveye dahil olmaları bize gerçekten büyük mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biberoğlu, öğrencilerin ulusal kıyafetleriyle gösteriye çıkacaklarını belirterek, "Zirvede müzik ve kültür iç içe geçmiş olacak." dedi.