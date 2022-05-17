Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor

17.05.2022 22:07

Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkıyorSİVAS Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi...

Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor

Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkıyor

SİVAS Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkıyor.

Sivas Gök Medrese uzun yıllar süren restorasyonun ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Gök Medrese Vakıf Müzesi içersin de ki eserler ziyaretçilerine baştan aşağıya son teknoloji sistemlerle tanıtılıyor. Bu sistemlerin en önemlilerinden bir tanesi olan Hololens teknolojisi,bu teknoloji Türkiye'de sadece Sivas Gök Medrese Vakıf Müzesinde hizmet veriyor. Hololens gözlüğü takan ziyaretçiler, medresede eserlerin sergilendiği oda girişlerinde ki QR kodu gözlüğe okutarak 749 yıllık zaman yolculuğuna başlıyor. Çıkılan zaman yolculuğunda mescitte namaz kılan insanlar, derslikte ve yatakhanede öğrenci görüntüleri ile sergideki eserlerin zenginliğine şahit oluyor. Yabancı turistler de gözlüklerdeki çeşitli yabancı dil seçeneği sayesinde rehbere ihtiyaç duymadan müze gezisini tamamlayabiliyorlar.

"Medresede sergilenen yaklaşık 76 tane eseri inceleye biliyorlar"

Hololens teknolojisi hakkında bilgi veren Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, " Gök Medrese Vakıf Müzesi barındırdığı unsurlar anlamında bazı ilkleri bünyesinde bulunduruyor. Türkiye'de ilk defa bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi bu müzede kullanılıyor. Yapıyı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar takmış oldukları Hololens gözlükleriyle yapı hakkında ve Anadolu Selçuklu kültür mirasının pek çok örneğine sahip olabiliyor. Gözlüğü takan ziyaretçiler medrese içerisinde bulunan kare kodları okutturdukları takdirde medresede sergilenen yaklaşık 76 tane eseri inceleye biliyorlar. Bu eserler hakkında bilgilere ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda dönemin yatılı medrese sistemi hakkında, eğitim sistemi hakkında verilere ulaşabiliyor" dedi.

"Güzel bir seyahate çıkabiliyorlar"

Müze ziyaretçilerinin bu teknolojiyle tarihi yolculuk yapacağını belirten Budaktaş, " Müzenin çeşitli birimlerindeki hologlar görüntüleriyle namaz kılan insan görüntülerine, abdest alan insan görüntülerine ya da o dönemde medresede eğitim gören öğrencilerin hologram görüntülerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu görüntüler sesle de destekleniyor. Medrese içerisindeki dönemin öğrenci hücreleri bugün sergi salonları olarak düzenlenmiş ve odalardaki otomatik kapılar ziyaretçilerin hareketiyle birlikte otomatik sensörlü açılıp kapanıyor. İkinci katındaki birimlere de parmak iziyle girilip çıkılabiliyor. Hololens gözlüğüyle birlikte yapı içerisindeki görselleri üç boyutlu olarak görme fırsatına sahip ziyaretçiler. Gözlüğün teknolojisi sayesinde ellerini kullanarak yapıları üç boyutlu tarayabiliyorlar, güzel bir seyahate çıkabiliyorlar" dedi.

Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor
Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor
Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor
Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor

YORUMLAR
500
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan açıklama: 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olur TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan heyecan yaratan açıklama: 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olur Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
Kaynak: İHA

Medrese, Türkiye, Namaz, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement