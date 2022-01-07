Üye Girişi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden - Son Dakika

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden

07.01.2022 09:08

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2022 yılının ilk günlerinde 3 ayrı kurum tarafından ödül ve tebrik plaketi verildi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden

İSTANBUL - Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2022 yılının ilk günlerinde 3 ayrı kurum tarafından ödül ve tebrik plaketi verildi. Ödülleri müze kurucusu Kenan Balcı teslim aldı.

Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne, Türkiye Yerel Basın Birliği Tebrik Ödülü, Uluslararası 351 Dernekler Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu tebrik plaketi ve Ekovitrin Yılın Starları Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü verildi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, müzenin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ödülleri bizzat aldı.

Tören sonrası bir açıklama yapan Kenan Balcı, denizlerin ve balıkların önemine vurgu yaparak, "Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız ve tükenmeyen madenlerimiz. Herkes maden arıyor ancak denizler en büyük ve tükenmeyen madenlerimiz. Bir hamsi 100 bin adet yumurta yapıyor. Ne kadar verimli olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Biz yarım asırdır denizlerimizden tutuyoruz bitmiyor satıyoruz bitmiyor. Bu tükenmeyen madenlerimize halkımızın sahip çıkması öğrencilerimizin sahip çıkması gerekiyor. Çok mutluyum ve bahtiyarım. Ağlamak istiyorum. Büyüklerimizin bana denizleri balıkları bir daha hatırlattıkları için çok mutlu ve bahtiyarım" dedi.

(MD- MB-YM-

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden

YORUMLAR
500

Kenan Balcı, Türkiye, Rumeli, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden - Son Dakika


5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var? 5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var?         
09:03
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı Piranalar bir haftada 4 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladı         
15:19
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti         
14:28
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06

Son Dakika Haberleri
09:02 5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var?
08:55 Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada
08:55 Kimler ek zam alacak? İşte işçi ve memur emeklilerinin en merak ettiği haber
08:45 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli!
08:44 Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş
08:42 MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı
08:38 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
08:34 İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü
08:30 Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:25 Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 09:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 3 ödül birden - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement