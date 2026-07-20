Türkiye-Kazakistan Halk Oyunları Şöleni

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından yürütülen Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan "Türkiye ve Kazakistan Halk Oyunları Gösterisi" düzenlendi.

Türkiye ve Kazakistan dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Bu kapsamda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından yürütülen "Dilde Birlik, Sanatta Esinti: Kazakistan'dan Ankara'ya Kültür Köprüsü" projesi kapsamında program düzenlendi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen programda iki ülkenin halk oyunları toplulukları sahne aldı. Etkinlikte, Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü kardeşlik ve gönül bağları halk dansları aracılığıyla katılımcılara aktarılırken, programın Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesine ve ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması hedeflendi. Burada açıklamalarda bulunan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Türkiye ile Kazakistan dostluğunun var olması gerektiğini ve temennilerinin gelecek yıllarda da bu dostluğun ve kardeşliği devam ettirmek olduğunu belirtti. Halk oyunlarının birleştirici bir güç ve önemli bir unsur olduğunu dile getiren Küçükali, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

"Bizim var olmamız, bu birliğimizle mümkün olacak"

Türkiye ile Kazakistan'ın geçmişlerinin bir olduğunun altını çizen Küçükali, "Mazimiz bir, inşallah günümüz de geleceğimiz de bir olacak. Bizim var olmamız, bu birliğimizle mümkün olacak. Bu yüzden birliğimizi çok önemsiyoruz. Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Kültürümüzün önemli bir unsuru olan halk oyunlarımız, birliğimizi ifade eden en önemli sembollerden bir tanesidir. Halk oyunlarımızdaki her bir hareket, birliğimizi, el ele ve omuz omuza oluşumuzu simgeliyor" diye konuştu. - ANKARA