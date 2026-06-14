Türkiye Korolar Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Türkiye Korolar Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Korolar Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu
14.06.2026 23:05
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28. Türkiye Korolar Şenliği'nde ödüller sahiplerine verildi, müziğin gücü vurgulandı.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Türkiye Korolar Şenliği'nde hak sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Arı Kültür Sanat Merkezi'ndeki tören, 35 ilden 118 koro ve 4 bin 500 koro üyesinin katılımıyla düzenlendi. Arı Kültür Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Seva Demiröz, törende yaptığı konuşmada, şenlikte müziğin gücünün ortaya konulduğunu belirtti.

Koro müziğinin çok farklı bir değer olduğunu vurgulayan Demiröz, "Burada biri kendi sesini bulmaya çalışırken, diğer koristlerin sesini dinliyor ve birlikte ahenk içinde çok daha güzel, güçlü bir ses çıkarıyorlar. Bir kişinin birey olma sürecinde, hem de yaşama hazırlanmasında koronun yeri çok önemli." dedi.

Demiröz, koronun düzen, disiplin, ekip olma bilinci, ortak bir amaç için birlikte sorumluluk alabilme, birlikte üretme ve başarmayı ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Törende, şefler, akademisyenler, besteciler ve koro sanatçılarından oluşan 38 kişilik değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi.

Program kapsamında 20 koroya özendirme ödülü verilirken, 118 koro ise 13 farklı sanatsal ölçütte başarı gösterdikleri kriterlerde ödül aldı. Tören, katılımcıların "3 Güzel Şey" şarkısını seslendirmesiyle sona erdi.

Tören öncesinde, Doç. Dr. İlknur Özal Göncü'nün moderatörlüğünde, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz ile "Koro'dan Solo'ya" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Korolar Şenliği Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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