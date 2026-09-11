Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağındaki etkinlikler devam ediyor.

Festivalin altıncı gününde, geleneksel sanatlardan kültürel mirasa, konserden atölyelere uzanan programlar düzenlendi.

Kayseri Kültür Merkezi'nde Şef Soner Satı yönetiminde gerçekleştirilen "Kafkas Rüzgarı" gösterisinde, Kafkas coğrafyasının dans kültürü ve geleneksel figürleri sahneye taşındı.

İl Halk Kütüphanesi Bahçesi'nde düzenlenen "Yaşasın! Sokak Oyunları/Dijitale Mola, Sokağa Merhaba" etkinliğinde çocuklar, seksek, ip çekme, ip atlama ve sandalye kapmaca gibi geleneksel sokak oyunlarıyla buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan "Çocuk Köyü"nde düzenlenen etkinlikte de çocuklar, şişme oyun parkurlarında, dijital oyun alanlarında ve panayır çadırlarında vakit geçirdi, yaratıcı atölyelere ve geleneksel yarışmalara katıldı.

"VR Balon Turu" deneyiminde çocuklar, sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya'nın coğrafyasını keşfetme fırsatı buldu.

Geleneksel spor, oyun ve kültürel değerleri farklı şehirlerde ziyaretçilerle buluşturan EtnoTır da "Çocuk Köyü"nde çocuklar ve ailelerle buluştu.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde Fatma Alkış tarafından gerçekleştirilen "Kilim Dokuma Atölyesi"nde katılımcılara Türk dokuma geleneği hakkında bilgi verildi.

Aynı müzede Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi"nde çeşitli müze koleksiyonlarından bir araya getirilen 37 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin konser bölümünde ise şarkıcı Oğuzhan Koç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle 13 Eylül'e kadar Kayserilileri ve şehir dışından gelen ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.