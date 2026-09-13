Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağındaki etkinlikler devam ediyor.

Festivalin 8. gününde tiyatrodan geleneksel sanatlara, yazma eserlerden Anadolu'nun dokuma kültürüne uzanan etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Haldun Taner'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Keşanlı Ali Destanı", tiyatroseverlerle buluştu.

Şenel Doğan tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Ahşap Oyma Atölyesi'nde katılımcılar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan geleneksel ahşap işçiliğini yakından tanıdı.

Ahşabın kesilerek ve oyularak şekillendirilmesine dayanan üretim tekniklerinin ele alındığı atölyede, bu sanatın mimariden mobilyaya uzanan kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Asırlık yazma eserler ziyaretçilerle buluştu

Milli Mücadele Müzesi'nde ziyarete sunulan Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi'nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi, Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden günümüze ulaşan yazma eserler ile nadir matbu nüshaları bir araya getirdi.

Özgün cilt, hat ve tezhip örneklerinin yanı sıra farklı dillerde kaleme alınmış eserlerin yer aldığı seçki, Türk-İslam kitap sanatlarının farklı dönem ve üsluplarını ziyaretçilere sundu.

Sanat Melikgazi'de ziyarete açılan "Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi", Anadolu'nun geleneksel dokuma kültürünün farklı coğrafyalardaki örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Yaşları 70 ile 120 arasında değişen 80 parçalık koleksiyonda, Çanakkale'den Balıkesir'e, Manisa'dan Aydın'a, Konya'dan Kayseri Yahyalı'ya, Niğde'den Sivas'a kadar farklı yörelerde üretilmiş çeyiz, binek, insan ve çocuk heybeleri yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan çocuk köyünde ise çocuklar farklı etkinliklerle buluşturuldu.

Festivalin konser bölümünde ise sanatçı Murat Boz, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahne aldı.

5 Eylül'de başlayan Kayseri Kültür Yolu Festivali, bugünkü etkinliklerin ardından sona erecek.