Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği - Son Dakika
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Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği

01.06.2022 18:53

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen etkinliğe Sağlık ve İlaç Sanayii Bakanı Muhammet Ergeşov, Eğitim Bakan Yardımcısı Aleksandr Amanov, BM temsilcileri ile çok sayıda çocuk ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ergeşov, programa katılanları gün dolayısıyla kutlayarak anne ve çocuk sağlığının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Etkinlikte çocukların sağlıklı yaşaması, kaliteli eğitim alması gibi konular değerlendirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan "çocukların hayalleri" konulu video gösterilirken küçüklerin kocaman hayalleri izleyenler tarafından alkışlandı.

Ayrıca ülke genelinde düzenlenen "Benim Kahramanım Kim?" konulu poster yarışmasının sonuçları açıklandı. Katılımcı sayısının 300'den fazla olduğu yarışmasında kazanan 7 yarışmacının ödülleri takdim edildi.

Çocukların şarkı ve dans performansları izleyenlerce uzun süre alkışlandı.

Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği
Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği
Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği
Türkmenistan'da Dünya Çocuk Günü etkinliği

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Kaynak: AA

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