Türkü Kervanı Konseri Sivas'ta

Sivas'ta "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" adlı konser düzenlenecek.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetiminde 10 Nisan Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser saat 20.00'de başlayacak.
Konserde ses ve saz sanatçıları Urfa, Kerkük ve çeşitli bölgelerin sevilen türkülerini seslendirecek.
