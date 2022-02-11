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Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı - Son Dakika

Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı

11.02.2022 13:07

Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı Silifke çileğinin ardından, Silifke yoğurduna da Coğrafi İşaret Belgesi alındı, yoğurt üreticisi sevindi Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaretle tescillendi.

Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı

Silifke çileğinin ardından, Silifke yoğurduna da Coğrafi İşaret Belgesi alındı, yoğurt üreticisi sevindi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaretle tescillendi.

Bir yıl önce Silifke Ticaret ve Sanayi Odasının başlatmış olduğu tescil işlemleri sonuçlandı. Silifke yoğurdu artık resmen Silifkelilerin oldu. Dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke Yoğurdunun tescili ilçe halkını ve yoğurt üreticilerini sevindirdi.

Çömlek, bakır çingil ve plastik çingilde satılan Silifke yoğurdu Silifke çileğinin ardından, "Silifke Yoğurdu"nun tescil işlemi tamamlanarak Coğrafi İşaret Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar çok mutlu olduklarını, bu konu üzerinde bir yıldır çalıştıklarını ve sonuca ulaştıklarını belirterek, "Silifkemizin markalaşması ve bilinirlik düzeyinin artması hususuna büyük önem veriyoruz. Silifke çileğinin ardından "Silifke yoğurdu" tescil işlemi tamamlanarak Coğrafi İşaret Belgesi'ni almaya hak kazandık. Bu tescilimiz artık Silifke'nindir. Sıradaki hedefimiz, sahip olduğumuz değerlerimizin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret listesinde yer almasıdır. Bu süreçte destek olan, katkı sunan, nezaket gösterip tebriklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Üretici İsmail Köroğlu, kaliteli yoğurt üretimiyle sadece Mersin'de değil, Türkiye ve dünyada söz sahibi olmayı amaçladıklarını belirterek, "Silifke'nin yoğurdu ah seni kimler doğurdu, seni doğuran ana bal ilen mi yoğurdu dizelerinde de söylendiği gibi Silifke yoğurdu tescili olmadan da zaten marka durumundaydı. Bundan sonraki amacımız adıyla, tadı ve lezzetiyle, türkülere konu olan Silifke yoğurdunu dünya arenasına coğrafi işaretle tescilleyerek çıkarmak olacak. Emeği geçenleri kutluyorum. Silifkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Üretici Zekeriye Şenel ise, "Silifke'mize hayırlı olsun. Bu büyük bir mutluluk ve artık Silifke Yoğurdu Silifke'nin markasıdır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve yurt dışında Silifke Yoğurdunun tek markası Silifke olacaktır. Hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimizin bu konuda yapacakları çalışmaları nedeni ile de şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı
Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı
Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı

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Silifke, Türkiye, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaret belgesi aldı - Son Dakika


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