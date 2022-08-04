Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor - Son Dakika
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Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor

04.08.2022 09:41

Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor Türkülere konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları (kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor

KİLİS - Türkülere konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları (kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

Geçmişi yüz yıllara dayanan Kilis'te, taş yapı ile yapılan tarihi evlerin pencerelerine tahtadan darabaların olması kente gelen yerli ve yabancıların dikkatini çekiyor. Bir dönemler pencerelerden temiz hava girmesi ve güneş ışınlarının azaltılması amacıyla kullanılan perde görevini gören tahta darabalar, aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı da önlem amaçlı yapılıyordu. Günümüzde kimsenin kullanmadığı darabalar, Kilis'te bulunan tarihi binalarda yıllara meydan okuyor.

Tarihi evlerde bulunan darabalı evlerin büyük bölümü rast ere edilerek korunuyor. Kilis'te darabalı (Cumbalı) evlerde olarakta bilenen tarihi mekanların korunması isteniyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 1970'li yıllarda Kilis'teki gece kulüplerinde şarkı söylediği dönemlerde Kilis ve yöresine özgü olan "Evlerinin önü tahta daraba" türküsünü söyleyerek ününe ün katmıştı.

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Kaynak: İHA

Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkülere konu olan tahta darabalar Kilis'e renk katıyor - Son Dakika
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