Tuzla'da karbon ayak izi sanatın ayak izine dönüşüyor - Son Dakika
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Tuzla'da karbon ayak izi sanatın ayak izine dönüşüyor

06.10.2022 14:55

Tuzla'da karbon ayak izi sanatın ayak izine dönüşüyor Başkan Şadi Yazıcı: "Küresel ısınma eğer 2050'ye kadar 2 derece olursa bir felaketten bahsediliyor" Geri dönüşüm ürünlerinden üretilen eserlerin yer aldığı 'Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi', Başkan Şadi Yazıcı'nın...

Tuzla'da karbon ayak izi sanatın ayak izine dönüşüyor

Başkan Şadi Yazıcı:

"Küresel ısınma eğer 2050'ye kadar 2 derece olursa bir felaketten bahsediliyor"

İSTANBUL - Geri dönüşüm ürünlerinden üretilen eserlerin yer aldığı 'Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi', Başkan Şadi Yazıcı'nın katılımıyla kapılarını açtı.

Ankara Sanayi Odası 2'nci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı'nın destekleriyle hazırlanan Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi kapılarını açtı. Sanatçı Sema Akbel'in Tuzla'da bulunan 5 organize sanayi bölgelerinden topladığı ve Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi ve Gönül Elleri Çarşısı iyilik atölyelerinde belediye personeli ile hazırladığı eserler, sergilenmek üzere Tuzla Marina'daki yerini aldı. Logar kapağından atık kablolara, atık ahşaptan demire kadar birbirinden farklı atık malzemelerden hazırlanan eserler Tuzla Marina'da sanatseverler ile buluşmaya başladı.

Başkan Yazıcı'nın katılımıyla açılış gerçekleştirildi

16 Ekim'e kadar açık olacak sergi için açılış programı düzenlendi. Düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sema Akbel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı ve Sema Akbel, sergiyi gezdiler.

"Bu farklılığı tüm dünya ve ülkemize anlatabilmek"

Sergi ziyareti sonrası konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Tuzla'da olmak, bu sergiye ev sahipliği yapmak çok büyük bir mutluluk. Tabii sanatçı bakışıyla atıklardan eser ortaya çıkarmak başka bir şey. Dünyada küresel ısınmadan bahsediyoruz. Küresel ısınma eğer 2050'ye kadar 2 derece olursa bir felaketten bahsediliyor ve 1,5 derecede tutarsak ancak gelecekteki çocuklarımızın yaşadığı dünya yaşanabilir olur. Bu sergideki asıl amaç tabii ki şu; dünyadaki ekolojik dengeyi koruyarak, ekolojik dengedeki ayak izimizi azaltarak bu farklılığı tüm dünya ve ülkemize anlatabilmek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Tuzla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuzla'da karbon ayak izi sanatın ayak izine dönüşüyor - Son Dakika

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