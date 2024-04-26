Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. kez düzenleniyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. kez düzenleniyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl 9-16 Mayıs tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Festival, kadınların hakları ve eşitlik için yaptıkları çalışmalara dikkat çekmeyi ve kadınların sinema alanındaki emeğini kutlamayı amaçlıyor. Festival kapsamında düzenlenecek törende, Onur Ödülü Hatice Aslan'a takdim edilecek.

26.04.2024 14:56
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Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Humayun Sungar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kadın meseleleriyle uğraşarak ayakta durabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Festival Danışmanı Reyhan Atasü Topçuoğlu da yaptıkları her projede kadının hayatındaki her alanda haklar ve eşitlik için çabalarına devam ettiklerini söyledi.

Topçuoğlu, verdikleri mücadelenin 30 yıla yaklaştığını ve bu süre zarfında pek çok kadına ulaştıklarını belirterek, Kadın Filmleri Festivali'nin hem kadınların hikayelerini yaymayı hem de kadınların sinema alanındaki emeğini görünür kılmayı ve bu emeği kutlamayı amaçladığını kaydetti.

Tüm Ankaralıların belleğinde ve kalplerinde önemli bir yeri olan eski adıyla "Kavaklıdere Sineması" yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"nin salonlarında seyircilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Topçuoğlu, "Kadınlar olarak Ankara'ya ve belleğimize sahip çıkıyoruz. Bunu tek başımıza yapmıyoruz, Kavaklıderem Derneği, Kavaklıdere esnafı ve sinemayı bugün yeniden canlandıran gönüllü gençler ile hep birlikte yapıyoruz." dedi.

Onur Ödülü'nün 22'nci sahibi Hatice Aslan

Festival Sanat Direktörü Dilek Metin Sert ise Onur Ödülü'nün 22'nci sahibinin Hatice Aslan olduğunu ifade etti.

İranlı şair Füruğ Ferruhzad'dan esinle "Sen uçuşu hatırla" diyerek tüm olumsuzluklara karşın yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan verilen kadın mücadelesini hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Sert, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'ni oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat, yapımcı Nida Karabol'un kazandığını, Genç Cadı Ödülü'ne ise oyuncu Deniz İlhan'ın layık görüldüğünü kaydetti.

Sert, 9 Mayıs'ta yapılacak törende ödüllerin sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. kez düzenleniyor - Son Dakika

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