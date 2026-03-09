Ülkü Aker İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
Ülkü Aker İçin Taziye Mesajı

09.03.2026 14:39
Kültür Bakanlığı, ünlü söz yazarı Ülkü Aker'in vefatına dair taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da vefat eden söz yazarı Ülkü Aker için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğinin kıymetli söz yazarlarından Ülkü Aker'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 'Sana Ne Kime Ne', 'Yok Yok Yalan Deme', 'Tek Başına', 'Boşvere Boşvere' gibi hafızalara kazınan eserleriyle Türk müziğine kıymetli katkılar sunan Ülkü Aker'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

