Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayı ailesi, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Uludağ'da Sarıalan bölgesindeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, 3 yavru ve anne ayının yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdığı anlar yer aldı.
Bir süre çöp konteynerinin etrafında yiyecek arayan ayı ailesi daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uludağ'da Ayı Ailesi Yiyecek Aradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?