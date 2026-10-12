Uludağ'da koruma imar planı yürürlüğe girdi, 19,25 hektar spor alanı oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ'da koruma imar planı yürürlüğe girdi, 19,25 hektar spor alanı oluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ\'da koruma imar planı yürürlüğe girdi, 19,25 hektar spor alanı oluşturuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ'da turizmin 12 aya yayılmasını amaçlayan koruma amaçlı imar planları yürürlüğe girdi. Planla kontrolsüz otopark kullanımı önlenirken yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu ve yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu.

Bursa Uludağ'da turizmin 12 aya yayılmasına yönelik düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planlarının bir aylık askı süresinin ardından yürürlüğe girdiği belirtildi.

Uludağ'ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla yürütülen planlama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiği açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2023 yılında kurulan Uludağ Alan Başkanlığı tarafından üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarılmıştı. Askı süresi sona eren planların yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kontrolsüz otopark kullanımına yeni düzen

Plan kapsamında Uludağ'da en çok şikayet konusu kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı. Alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkan sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı. Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ'ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi.

Konaklama alanları azaltılarak yeniden düzenlendi

Mevcut konaklama tesis alanları da planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ'da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği Kültürel Tesis Alanları planlandı. Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu. Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı. Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise yeşil alana dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı.

19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu

Uludağ'da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eşgüdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ'ın ekonomik ve mekansal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüncelTurizmUludağUlaşımÇevreBursaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
13:44
17 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada
17 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada
13:43
Alarmları kurun Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Uludağ'da koruma imar planı yürürlüğe girdi, 19,25 hektar spor alanı oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei