Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' sona erdi - Son Dakika

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