"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" sona erdi - Son Dakika
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"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" sona erdi

08.07.2022 09:10
"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" sona erdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan yarışmaya sanatseverler ilgi gösterdi.

Finalde, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri hünerlerini sergiledi.

Yarışmada Gürcistan birinci, Kosova ikinci ve Özbekistan üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" sona erdi - Son Dakika
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