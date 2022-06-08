Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23. Kez start aldı

KARABÜK UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 23'üncü kez start aldı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 2'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile Misak-ı Milli Meydanı'nda sona eren tören sosyal tesisin açılış töreniyle devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun ve Safranbolu halkının böyle bir tesise çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hava alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, uygun fiyata yiyip içebilecekleri bir alan yoktu Safranbolu Belediyesinin. Türkiye'nin birçok yerindeki belediyelerin kendilerine ait tesisi, misafirhanesi vardır. Ne yazık ki Safranbolu'nun kendine ait bu yıla kadar ne bir tesisi ne de bir misafirhanesi vardı. Özellikle bu kadar çok güzel tarihi binaları varken bir tane tarihi bina alınıp Safranbolu Belediyesine kazandırılmamış. Bu sosyal tesisten sonra bir misafirhanenin de kazandırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Köse, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardında protokol üyelerinin katılımıyla sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin programları hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere gazetecilerle bir araya gelen Başkan Elif festivalin Safranbolu'da üniversite, belediye, STK ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirilen bir program olduğunu aktararak, "Kentimizin ve festivalimizin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ülkemizin var olan zenginliklerinin işlenmesi belgesel film aracılığı belge, bilgi ve doküman arşivinin oluşturulmasına ve bölgede kültür turizminin gelişmesine sağlamış olduğu katkı göz ardı edilemez" dedi.