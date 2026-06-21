PalanExtreme start aldı

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla yola çıkan ve bir hafta boyunca Erzurum'un Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde düzenlenecek Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için start verildi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu 5 ülkeden 160 sporcunun katılımı ile Çat ilçesindeki 2 kilometre koşu ve kano yarışıyla resmen başladı.

Heyecan dolu parkurlar ve doğa ile iç içe kamplar

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlarken, doğa sporları ve ekstrem sporlar alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılarak gerçekleştirilecek PalanExtreme; Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un güney ilçeleri olan Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı'da düzenlenecek etaplarla sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlarda buluşturmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında; dağ ve arazi bisikleti yarışları, kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları kaya tırmanışı parkurları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama-kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Koşu ve kano yarışlarıyla başladı

Yedi gün boyunca büyük bir rekabetin yaşanmasını beklenen PalanExtreme'nin 2026 programı Çat ilçesindeki açılış töreni ile başladı. Çat Hükümet Meydanı'nda düzenlenen programda Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Kadir Burak Yıldırım ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi adına Lokman Toptaş ve birer konuşma yaptı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, konuşmasında "Erzurum'umuzda, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında Sayın İçişleri Bakanımızın himayelerinde, Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen PalanExtreme 2026 organizasyonunun startını vermenin sevincini siz değerli katılımcılar ve bizleri medya ortamında izleyen sporseverlerle birlikte yaşıyoruz. Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin de ekranlarda temaşa edilebileceği bir ortamda gerçekleştiriyoruz. 21 Haziran tarihinden başlayarak, 7 gün boyunca büyük bir rekabetin yaşanacağı, Erzurum'un harika doğal manzaraları eşliğinde; kano yarışları, dağ koşusu, kaya tırmanışı, sal yarışları ve çok sayıda zorlu görevler yerine getirecek olan sporcularımızın yarışmaları sırasında aynı zamanda 5 ilçemizin doğal yaşamından kesitlerde şahit olacağız" diye konuştu.

Kano yarışlarında nefes kesen anları

Açılış töreninin ardından Çat ilçe merkezinden başlayan 2 kilometrelik koşuda büyük heyecan yaşandı. Yarışmacılar sıcak havaya rağmen büyük mücadele sergileyerek start çizgisine ulaştı. Koşudan sonra bu kez yarışmacılar 1960 rakımlı Palandöken Çat Barajı göletine hareket etti. Burada kanolarını alan ve gölette belirlenen parkurda yarışan iki kişilik ekipler heyecan dolu anların yaşanmasında neden oldu. Bazı yarışmacıların kanoları devrilirken, bazıları da parkurdan çok uzaklara kürek çekti. Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemleri içinde gerçekleşen kano yarışları olumsuz bir durum yaşanmadan tamamlandı. Tüm ekipler yarışmayı tamamladı. PalanExtreme, Çat ilçesinde sonra Tekman ilçesindeki etabı ile devam edecek. - ERZURUM