Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 30 Mart-2 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 30 Mart-2 Nisan'da düzenlenecek.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8'incisi balkonlarda, 9'uncusu ise internet üzerinden gerçekleştirilen karnaval, bu yıl önlemler çerçevesinde sokaklarda kutlanacak.

Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal faaliyetin de yer alacağı karnavalın, kentin ekonomisine de olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Komite tarafından karnavalın 30 Mart-2 Nisan arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.