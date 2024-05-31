Ümraniye'de 500 bisiklet tutkunu çocuk yarıştı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ümraniye'de 500 bisiklet tutkunu çocuk yarıştı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet yarışında 500 çocuk kıyasıya yarıştı. Dereceye giren çocuklara kupa ve hediyeler verildi.

31.05.2024 20:35
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Ümraniye'de 500 bisiklet tutkunu çocuk kıyasıya yarıştı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından 2-14 yaş arasında 500 çocuğun katıldığı bisiklet yarışı düzenledi. 9 farklı kategoride yarışan çocuklardan dereceye girenlere kupa ve hediyeler verildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 2 -14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı bir bisiklet yarışı düzenlendi. Ümraniye Belediye Meydanı'da gerçekleştirilen etkinliğe 9 kategoride yarışacak 400 çocuk katılım sağladı. Bisiklet yarışı etkinliğine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra, 500 çocuk ve aileleri katıldı. Ayrıca bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara etkinliğin sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından kupa ve hediye verildi.

"Ümraniye'de spor bir başka"

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yine bir etkinlikte bu güzel mübarek Cuma gününde Ümraniye meydanımızda hep birlikte beraberiz. 500 tane yavrumuz bisiklet şenliği adı altında 9 ayrı kategoride yarıştılar. Birinciler, ikinciler, üçüncüler hem madalyalarını hem de kupalarını aldılar. Ümraniye'de spor bir başka diyoruz. Sporun her türlüsünü Ümraniye'de 28 ayrı dalda hem yaz sporlarında hem kış sporlarında 12 ay müddetince 50 - 60 bin kardeşimizle birlikte gençlerimizle ilk okuldan ve lise çağına ve üniversite çağındaki tüm kardeşlerimize hep birlikte spor yapıyoruz. Atletizmden, güreşten tutun, futbol zaten baş sporumuz ve masa tenisinden salon sporlarına kadar tamamında varız. Bu sene yine çocuklarımızla birlikte yüzme yarışlarına, mahallelerimizle etkinliklerimize devam edeceğiz. Bizleri takip edin. Hem kültürde, hem sanatta, hem de sporda, Ümraniye bir başka diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de 500 bisiklet tutkunu çocuk yarıştı - Son Dakika

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