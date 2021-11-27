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Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı

27.11.2021 17:19

Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı Ümraniye'de düzenlenen 'Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de düzenlenen 'Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi ve Akyaka Park AVM'nin ortaklaşa düzenlediği Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı. AVM açık otoparkında düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de Karadenizli sanatçıların konseriyle eğlendi.

Ümraniye Hamsi Festivali'ne katılan Samet Akgün, "Daha önce başka etkinliklerle karşılaşıyorduk gitmek istiyorduk. Hava da güzel haftanın son gününde güzel bir haftasonunda çocuklarımla beraber geldik. Canlı müzik eşliğinde hamsi tava bu işin ekstrası oldu. Memnunuz, belediyenin vatandaşlara böyle açık alanlarda etkinlikler düzenlemesi sosyal belediyecilik adına güzel. Biz de güzel bir şekilde eğlenerek, hamsilerin tadına bakarak bu anı değerlendirdik. Bizim için hoş bir anı oldu." dedi.

Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı
Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı
Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı
Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de 'Hamsi Festivali'nde 2.5 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
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