Ümraniye'de Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

İSTANBUL - Ümraniye'de Mekke'nin Fethi dolayısıyla program düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın konuşma gerçekleştirdiği programda Mustafa Cihat ezgiler seslendirdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 31 Aralık Pazar akşamı Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayında 'Mekke'nin Fethi' programı düzenlendi. Hafız Mustafa Biçer'ın Kur'an tilaveti ile başlayan programda Prof. Dr. Mustafa Karataş sahneye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir sahnede Karataş'a çiçek takdim etti. Ardından sahneye çıkan Mustafa Cihat, katılımcılara ezgiler seslendirdi.

Mustafa Karataş, "Belediyelerimizin yaptığı bu etkinlikleri hem takdir ediyor hem de savunuyorum. Ümraniye Belediyemize, başta başkanımız İsmet Yıldırım beye ve ekibine teşekkür ediyorum. İman gibi bir cevhere sahibiz, Cenab-ı Hak bizi nail eylemiş. Verdiği nimete, imana, kardeşliğimize, Resulullah'a ümmet olmak gibi bir şerefe erdirmiş. Biz rüzgarın esmesiyle sağa sola savrulanlardan değiliz. Biz zaman ve zemininin bozduğu insanlar değiliz. İlkelerimiz, şartlarımız, dayandığımız esaslar var, olmazsa olmazlarımız var. Bu imanımız gereği bizim şahsiyetimiz, şerefimiz var. Nerede gerçek Müslümanlar, nerede ecdadımızın o cesareti? Nerede dedelerimizin ninelerimizin imanı? Nerede sarsılmaz şehitlerimiz? Bugün onları anıyoruz. İşte Mekke'nin Fethi bize bu ruhu aşılamak, bizi bu kıvama getirmek için önemli. Bizim şu anda eksiğimiz para değil, sayı değil, makam mevki değil. Tek aradığımız şey ihlastır, samimiyettir" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Yeni seneye Rabbimize yönelerek girmek, senenin başında da ona sığınmamızın bir ifadesi olarak, cemaat olarak dua yapmış olduk. İnşallah Rabbim dualarımızı geri çevirmeyecektir. Bugün bazı asayiş konuları ve bazı yılbaşı tedbirlerinden dolayı mülki amirlerimiz ve belediye başkanlarımız, memurlarımız görev başında. Dolayısıyla Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum" diye konuştu.