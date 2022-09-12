Hatay'ın aynı tabakta sunulan lezzetleri: Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi - Son Dakika
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Hatay'ın aynı tabakta sunulan lezzetleri: Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi

12.09.2022 11:08
Hatay'ın aynı tabakta sunulan lezzetleri: Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da aynı tabakta servis edilen Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da aynı tabakta servis edilen Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Yemekleri, mezeleri ve tatlılarıyla gastronomi turizminin önemli duraklarından biri olan Hatay'da Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Altınözü ilçesi başta olmak üzere kent genelinde öğle ve akşam öğünlerinde tüketilen yemeğin hazırlığı, Arap kebabıyla başlıyor. Bıçakla küçük parçalara ayrılan etler, kendi yağında kavrulduktan sonra domates, soğan, biber ve baharatlarla harmanlanıyor.

Patatesli bulgur köftesinin yapımı için de ilk olarak haşlanan patatesler püre haline getiriliyor. Önceden ıslatılan bulgur, patates püresi, zeytinyağı, salça, kimyon ve tuzla yoğrularak köfte halini alıyor.

Aynı tabakta servis edilen iki lezzet, UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın mutfağına zenginlik katıyor.

"Hatay'ımız eşsiz yemek kültürüne sahip"

Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ayvazoğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin kentin yemeklerine hayran kaldığını söyledi.

En çok beğenilen lezzetlerden ikisinin birlikte sunulduğunu belirten Ayvazoğlu, "İki yemek çeşidimiz de Altınözü'ne has yöresel lezzetlerdir. Bizim patatesli bulgur köftemizi diğer köftelerden ayıran en önemli özelliği, yöreye has kurutulan biberle yapılıyor olmasıdır. Altınözü zeytinyağıyla yapılan Arap kebabımız ve patatesli bulgur köftemizi buraya gelen misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Hatay'ımız eşsiz yemek kültürüne sahip. Bu lezzetin tanıtılması ve yaşatılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Antakya Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Süheyl Budak da iki yemeğin birbirini çok iyi tamamladığını dile getirdi.

Aşçı Abdullah Kuşçu da 35 yıllık meslek hayatında yöresel yemekler üzerine çalıştığını ifade ederek, kısa sürede hazırlanan Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesinin doyurucu olduğunu anlattı.

Yemeğin hem göze hem de damağa hitap ettiğini kaydeden Kuşçu, "Birbirinden ayrılmaz yöresel lezzetimizi aynı tabakta servis ederek insanların beğenisine sunuyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın aynı tabakta sunulan lezzetleri: Arap kebabı ve patatesli bulgur köftesi - Son Dakika

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