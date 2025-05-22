Üniversite Öğrencilerinden Huzurevi'ne Neşeli Ziyaret

Üniversitelilerin huzurevindeki etkinliği hem güldürdü hem duygulandırdı

EDİRNE - Edirne'de üniversite öğrencileri huzurevi sakinleriyle ortak bir projeye imza atarak 'Kanka' oldular. Beraber teknolojik oyunlar oynayan yaşlılar ve gençler, hem de fiziksel tedavi gördü.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne merkez Huzurevi Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde, "KANKA - TEK: Nesiller Tekno Oyunla Buluşuyor" projesi yüzleri güldürdü.

Huzurevi sakinleri ile üniversitesi öğrencilerini 'Kanka' yapan projede, oynanan oyunlar fiziksel aktiviteye dönüştü. Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, dereceye giren gruplara ödülleri verildi.

Hem duygulandıran hem de eğlendiren projenin önemine dikkat çeken Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, projeyle hareket kısıtlılığının önüne geçildiğini söyledi.