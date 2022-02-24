Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: "Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak' - Son Dakika
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Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: "Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak'

24.02.2022 13:43

Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: "Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak' Mistik havanın yoğun olarak teneffüs edildiği Kapadokya Bölgesinde turistlerin yeni gözdesi 'Vinçte Salıncak' oldu.

Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: "Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak'

NEVŞEHİR - Mistik havanın yoğun olarak teneffüs edildiği Kapadokya Bölgesinde turistlerin yeni gözdesi 'Vinçte Salıncak' oldu.

Kapadokya'da, fotoğraf çektirmek isteyen Ünlü Fenomenlerin 'Vinçte Salıncak' akımına her geçen gün ilgi artıyor. Sabahın erken saatlerinde, gün doğumuna veya akşam saatlerinde gün batımına karşı vinçte kurulan salıncağa binen fenomenler, Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım'ın objektiflerine poz veriyor. Fenomenler farklı kıyafetler ile Kapadokya'nın gözde mekanların da çektirdikleri fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor. Ünlü fenomenlerden Aleyna Dalveren ve Nez Demir de bu akıma kapılan ünlülerden. Kapadokya bölgesinde Vince kurulan salıncak üzerinde poz veren Aleyna Dalveren; "Çok keyifli. Manzara zaten mükemmel. Çok da korkuyordum ama alıştım şu an gayet iyiyim. Tabii ki özellikle Burak Yıldırım Kapadokya'nın en iyi fotoğrafçılarından birisi. Her geldiğimde onunla çalışıyorum, şimdi de olduğu gibi. Korku, heyecan, çok güzel fotoğraflar çıkacağı içinde mutluyum aynı zamanda" şeklinde konuştu. Aleyna Dalveren daha sonra takipçileri için Salıncakta kısa bir de türkü söyledi.

Son günlerin yeni akımı haline gelen vinçte salıncak ile tanınan ve Kapadokya Bölgesinin Ünlü Fotoğrafçılarından Burak Yıldırım da yaptığı açıklamada; "Kapadokya'da balonların arasında uçuyormuş gibi görünmek için sabah gün doğumu saatlerinde salıncak çekimleri yapıyoruz. Bunun içinde böyle bir imkan olmadığı ve hazır bir yer olmadığı için vinç kiralıyoruz. Vinç özellikle bizim için geliyor ve salıncağı kuruyoruz. Çok talep oluyor. Dünya'nın her yerinden insanlar bu salıncaklar için geliyor. Salıncaklar ile beraber uzun renkli elbiseler ve farklı konseptlerimiz var. Onlarla çekim yapıyoruz. Bazıları bu salıncakları hazır olduğunu zannediyor ama Kapadokya'da öyle bir imkan yok. Salıncaklar hazır olarak yüksek bir yere kurulamaz. O yüzden herkese özel olarak bir vinç geliyor. Onların vinçle çekimlerini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak'
Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak'
Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak'

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Burak Yıldırım, Kapadokya, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü Fotoğrafçı Burak Yıldırım: 'Turistlerin yeni gözdesi vinçte salıncak' - Son Dakika


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