Ünye Kalesi 750 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Karadeniz'in önemli tarihi yapılarından biri olan ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Ünye Kalesi, son bir yılda 750 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ünye Belediyesinden yapılan açıklamada, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından sarp kaya kütlesi üzerine inşa ettirilen kalenin, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyaretçilere açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ve Karadeniz'in önemli tarihi ve turistik yapılarından biri olan Ünye Kalesi'nin, 3 Haziran 2025'ten itibaren ziyaret edilebildiği ifade edildi.

Bugün itibarıyla da 750 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıldığı günden bu yana Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, tarihi atmosferi yakından görme fırsatı buluyor. Ünye Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla tarihi yapı, modern turizm anlayışıyla buluşturuldu. Özellikle kaya içerisine oyulan ve geçmişte sığınak ile su temin amacıyla kullanıldığı değerlendirilen dehlize dünyada tek olan raylı sistemle inilmesi, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor."

Açıklamada, tarihi mirası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan kalenin ilçenin turizm potansiyeline de önemli katkı sağladığı vurgulandı.