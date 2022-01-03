Uşak Belediye Başkanı Çakın, gençlerle doğa yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, üniversite öğrencileriyle doğa yürüyüşü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Genç Kuşak Topluluğunca kentin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında Banaz ilçesindeki Baltalı Göleti'nin bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye başkan yardımcıları Hikmet Kahraman ile Gökhan Yalçın da katıldı.

Yürüyüş sırasında yaban hayvanları için çeşitli noktalara yem bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Çakın, "Uşak'ın gençlerimiz için daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla birlikte projeler üretmeye ve bu projelerde yer almaya devam edeceğiz. Uşak'taki tüm gençleri, üniversitelileri, liselileri ve kendini genç hisseden herkesi Genç Kuşak Projeleri'ni takip etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.