Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri başladı

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri", Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinlikler, 1 Eylül'e kadar tarih, kültür, bilim, teknoloji, spor ve sanatın bir arada yer aldığı zengin içerikli programlarla devam edecek.

Uşak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri programına Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Mücadele'nin aziz hatırasını yaşatmak, Büyük Zafer'in gururunu gelecek nesillere aktarmak ve gençleri bilim, teknoloji, spor ve sanat alanlarındaki etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Millet Bahçesi'nde çeşitli stantlar kuruldu.

Program öncesinde Vali Kartal ve beraberindeki protokol üyeleri, etkinlik alanındaki stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tarihi ve kültürel çalışmaların yanı sıra bilimsel ve teknolojik çalışmaların da yer aldığı stantları inceleyen protokol üyeleri, görevliler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Stant ziyaretlerinin ardından konser alanına geçen protokol üyeleri ve vatandaşlar, burada düzenlenen programa katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Mücadele'de Uşak'ın önemine vurgu yapan Vali Serdar Kartal, "Milli Mücadele'nin aziz hatırasını yad ederken, zaferlerimizin gururunu gençliğimizin ve siz kıymetli hemşerilerimizin heyecanıyla buluşturuyor geleceğe dair büyük hedeflerimize hep birlikte yürüyoruz. Çünkü burası, teslimiyeti reddedenlerin, vatanı uğruna elindeki son imkanı seferber edenlerin, Milli Mücadele'ye omuz verenlerin şehridir. Burası Büyük Taarruz 'un muzaffer yürüyüşüne şahitlik eden, düşman kuvvetlerin bozguna uğratıldığı ve komuta kademesinin esir alınmasıyla zaferin tarihi hadiselerinden birine sahne olan şanlı bir şehirdir. İşte bunun için burası, düşmanın teslim alındığı şehir Uşaktır." dedi.

Vali Kartal sözlerine şöyle devam etti; "Bu programın adında Milli Mücadele var çünkü tarihinizi bilmenizi istiyoruz. Adında zafer var çünkü milletimizin birlik içinde neleri başarabileceğini görmenizi istiyoruz. ve adında gençlik var çünkü yarınlarımızı sizlerle inşa edeceğimize inanıyoruz. Sizler köklü bir medeniyetin mirasçıları, aziz milletimizin umudu ve ülkemizin en büyük gücüsünüz. Biz sizlere inanıyor, sizlere güveniyoruz. Hayalleriniz büyük, hedefleriniz yüksek olsun. Okuyun, araştırın ve sorgulayın. Bilimi yalnızca takip eden değil, bilime yön veren teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan ve geliştiren gençler olun. Bilimi yalnızca takip eden değil, bilime yön veren teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan ve geliştiren gençler olun. Yapay zekadan savunma sanayiine, uzay teknolojilerinden yazılıma, kültürden sanata ve spora kadar her alanda Türk gençliğinin aklını, kabiliyetini ve üretkenliğini ortaya koyun. Bütün bunları yaparken köklerinizi, milli ve manevi değerlerinizi, üzerinde yaşadığınız bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan kılındığını daima hatırlayın." dedi.

Açılış programında gerçekleştirilen konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Fadıl Aydın, Uşaklılarla buluştu. Birbirinden sevilen eserleri seslendiren Aydın'ın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Öte yandan, Vali Kartal ve protokol üyeleri tarafından sanatçı Fadıl Aydın'a çiçek takdim edildi.