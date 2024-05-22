Uşak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uşak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Uşak\'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Uşak'ın coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Ulubey Kanyonu'ndaki cam terasta gerçekleştirilen etkinlikte, Uşak mutfağının önde gelen lezzetleri katılımcılara ikram edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu'nun zengin mutfağına vurgu yaparak, Uşak'ın kendine özgü lezzetlerinin bulunduğunu belirtti.

22.05.2024 19:27
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Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Uşak'ın coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ulubey Kanyonu'ndaki yerden 123 metre yükseklikteki cam terasta gerçekleştirilen etkinlikte, kent mutfağında yer alan Karahallı ciğeri, döndürme, Uşak tarhanası, alacatene, demir tatlısı, topalak, keşkek, Uşak baklavası, ebem köfte, zini hamursuzu ve haşhaş ezmesi gibi lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, kanyonu cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Uşak'ın kendine özgü birçok yöresel lezzetinin bulunduğunu kaydetti.

Anadolu'nun coğrafi konumu nedeniyle dünya mutfağının bütün özelliklerini bir arada barındırdığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Akdeniz, Ege, bir taraftan Doğu, bir taraftan Anadolu mutfağı derken neredeyse ülkemizin her yöresinde farklı lezzetler, farklı tatlar bulmak mümkün. Bunu birçok ülkede bulamazsınız. Bu da bizim büyük bir zenginliğimiz. Uşak da aynı şekilde bu kültüre, bu zenginliğe hizmet eden illerimizden birisi. Buraya özgü şifa kaynağı tarhana biliyorsunuz coğrafi işaretli ürünümüz. Burada Ulubey ilçesine özgü zini hamursuzu dediğimiz bir tatlımız, demir tatlısı, gelin helvası, yine Karahallı'nın kendine özgü ciğeri Uşak mutfağının önde gelen ürünleri."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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