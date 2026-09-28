Uşak Valisi Kartal, Uşak Kitap Fuarı’nda stantları gezdi ve bilgi aldı

Uşak Valisi Serdar Kartal, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile birlikte Uşak Kitap Fuarını ziyaret etti.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile birlikte Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Uşak Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezen Vali Kartal, yayınevi temsilcileri ve kitapseverlerle bir araya geldi. Stantlarda yer alan kitapları inceleyen Kartal, fuar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kartal, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kitapla, kültürle ve edebiyatla şehrimizin kültürel hayatına değer katan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.