Uşaklı Höyük Kazıları: Tarih ve Tarımın İzleri - Son Dakika
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Uşaklı Höyük Kazıları: Tarih ve Tarımın İzleri

Uşaklı Höyük Kazıları: Tarih ve Tarımın İzleri
12.07.2025 13:20
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Sorgun'daki Uşaklı Höyük'te antik yemek kültürü ve tarımsal ürünler araştırılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyündeki Uşaklı Höyük kazılarında, eski dönemlere ait mimari yapıların yanı sıra yemek kültürü ve tarımsal ürünler araştırılıyor.

Kentte 2008'de yüzey araştırmaları, 2012'de de kazı çalışmaları başlayan Uşaklı Höyük, 3x7 metre ölçülerinde 3 bin 147 taştan oluşan, dünyada bilinen en eski mozaiği bünyesinde barındırıyor.

Kazı ekibi, höyükte tarihi bulguların yanında antik çağlarda ekilen tohumları araştırarak Hititlerin yemek kültürünün de izini sürüyor.

İtalya Pisa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Anacleto D'agostino, AA muhabirine, Uşaklı Höyük'te 18. kazı sezonunun sürdüğünü söyledi.

Tarihi alanın, geçmişi milattan önce 3 bine uzanan önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken D'agostino, "Roma ve geç Roma dönemine kadar burada sürekli olan bir yerleşim var. O yüzden bu yerleşimlerin birbiri ardını izlemesi bizim için önemli. Bunun yanında Hitit dönemine ait bildiğimize göre, Yakın Doğu'da veya Akdeniz havzasını da içine alacak bir bölgede en erken desenli bir mozaik zemin bulundu. Yine Hitit döneminden törensel bir öneminin olduğunu düşündüğümüz yuvarlak bir yapıya rastlandı." diye konuştu.

Kazılarda mezarlarda bulunan kalıntıların DNA analizlerinin de yapıldığını anlatan D'agostino, "Geçmişte insanlar nasıl yaşamışlar, zaman içinde iklim veya çevre koşulları değiştikçe bunlara nasıl adapte olmuşlar, neler yiyip içmişler, yetiştirmişler, tarım ürünleri nasıl değişmiş, bunları görebiliyoruz." dedi.

Yanmış tohumlar suda yüzdürme tekniğiyle tespit ediliyor

University College London Öğretim Üyesi ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Yağmur Heffron da kazı alanında 60 gün çalıştıklarını dile getirdi.

Kazılarda bulunan yanmış tohumların suda yüzdürme tekniğiyle tespit edilmeye çalışıldığını belirten Heffron, şunları kaydetti:

"Bu teknikle kazıda toprak içindeki organik madde, genellikle yanmış tohum veya bitki kalıntıları olabilir. Yangın geçirince karbonlaşan organik madde ortaya çıkarılıyor. Suda yüzdürme tekniğiyle yüzeye çıkan tohumları toplayıp kuruttuktan sonra laboratuvarda mikroskop altında analize gönderiyoruz. Böylece geçmiş dönemlerde burada tarımsal faaliyetler nasıl gelişmiş, neler yetiştirilmiş, neler yenilmiş ve içilmiş bunları anlayabiliyoruz."

"Yiyecekler arkeolojik kalıntılarla ortaya çıkıyor"

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Seramik Çalışmalar Sorumlusu Dr. Valentina Orsi de kazılarda, yerleşimlerdeki değişikliklerin yanı sıra insanların gündelik yaşamları, yeme içme alışkanlıkları, yemek pişirme adetlerini araştırdıklarını söyledi.

Yörede neler yetiştiği ve nasıl tarım yapıldığı konusunda önemli bilgiler elde edildiğini anlatan Orsi, şunları kaydetti:

"Çivi yazılı Hitit metinlerinden bildiğimiz üzere, Hitit mutfağında ekmek ve hamur işi çok önemli bir yer tutuyor. Günümüzde de benzer bir alışkanlık var. Hitit metinlerinde çok çeşitli ekmekler veya hamur işi yiyeceklerden bahsediliyor. Esmer ekmek, beyaz ekmek, meyvelisi, fındıklı, fıstıklısı gibi metinlerden bildiğimiz yiyecekler arkeolojik kalıntılarla ortaya çıkıyor. Ayrıca deneysel arkeoloji çalışmaları çerçevesinde Hitit döneminde kullanılmış geniş ekmek tepsilerinde Hitit tarifleri üzerine ekmek pişirdik, gayet güzel oldu. Aslında Hititlerin bizden çok farklı bir şekilde beslenmediğini anlayabiliyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Sorgun, yozgat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uşaklı Höyük Kazıları: Tarih ve Tarımın İzleri - Son Dakika

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