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Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı - Son Dakika

Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı

29.01.2022 09:12

Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı 80'lerin ve 90'ların efsane isimlerinden olan Hazal, Mansur Ark, Ragga Oktay, DJ. Fikret Kocamaz, en sevilen şarkılarını Üsküdar'da seslendirdi.

Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı

İSTANBUL - 80'lerin ve 90'ların efsane isimlerinden olan Hazal, Mansur Ark, Ragga Oktay, DJ. Fikret Kocamaz, en sevilen şarkılarını Üsküdar'da seslendirdi.

Üsküdarlılar gecede nostalji dolu bir müzik şöleni yaşadı.

Üsküdar Belediyesinin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserde 80'lerin ve 90'ların efsane isimlerinden olan Hazal, Mansur Ark, Ragga Oktay, DJ. Fikret Kocamaz sahne aldı. Üsküdarlılar sanatçılar eşliğinde nostalji dolu müzik şöleni yaşadı. sanatçılar, bir dönemin dillerden düşmeyen, en sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi açıklamada bulunan sanatçı Ragga Oktay, "Çok güzel hissediyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin etkinliğine katılacağız. Doksanlı yıllar partisi olacak. Biliyorsunuz zaten havalar da karlıydı. Direkt arkasından böyle sıcak bir etkinliğin olmasından dolayı çok mutluyuz. İnsanların eğleneceğinde çok eminim. Bizi de ayrıca düşündükleri için organizasyonu yapan bütün herkese, Üsküdar Belediyesine buradan çok teşekkür ediyoruz. Umarım herkes eğlenecek" ifadelerini kullandı.

Sahne alan bir diğer değerli sanatçı Mansur Ark "Belediyemizin böyle bir etkinliği tabii ki çok güzel. Koronadan hastalıklardan, soğuktan, kardan, kıştan sonra insanların motivasyona ihtiyacı var. Biz de hem eğlenmek hem eğlendirmek için buradayız. İnşallah çok eğlenceli bir gece olacak. Tüm ekibe Banu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Diğer etkinliklerde inşallah karşılaşacağız gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

90'ların popüler şarkıcılarından olan Hazal, "Büyük bir katılım var. Daha önce de Üsküdar Belediyesi'nin etkinliklerine katıldık. Doksanlardan farklı sanatçı arkadaşlarımız da vardı. Bugün Ragga Oktay ve Mansur Ark arkadaşım ile ben çıkıyoruz. Zaten çok acayip coşkulu, keyifli geçiyor. Devam etmesini istiyoruz. Çünkü bizi yeni jenerasyonla da buluşturuyor. Çok genç bir kitle var. Her şarkımızı biliyorlar. O yüzden bu tür etkinliklerde en çok ben yeni jenerasyonu kazanmamız adına seviniyorum. Tabii ki vefalı dostlarla da bir araya gelmiş olmak mutlu ediyor. Güzel bir konser olacak. Her zamanki gibi" dedi.

Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı
Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı
Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı

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Ragga Oktay, Mansur Ark, Üsküdar, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdarlılar 90'ların sanatçıları ile nostalji yaşadı - Son Dakika


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