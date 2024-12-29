Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Tırmanıyor

Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Tırmanıyor

Kanal D'nin yeni dizisi 'Uzak Şehir'in tanıtım fragmanı yayınlandı. Cihan ve Alya arasındaki çatışma artarken, Alya'nın sorduğu 'Ne yapacaksın, dövecek misin beni?' sorusuna Cihan'ın yanıtı dikkat çekti. Dizideki gelişmeler ve güçlü oyuncu kadrosu izleyiciyi meraklandırıyor.

29.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D ekranlarında izleyiciyle buluşan AyNA Yapım'ın reytinglerde zirveye oturan dizisi 'Uzak Şehir'in yayınlanan tanıtımında, Cihan ve Alya arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Fragmanda Cihan ve Alya arasındaki tansiyon yükselirken Alya'nın "Ne yapacaksın, dövecek misin beni?" sorusuna Cihan'ın "Kadına el kaldırmam ama ihanet edeni de affetmem" yanıtı olayları büyütüyor.

'TEK BİR İNSAN YOK GÜVENİP SARILABİLECEĞİM'

Bu sırada Sadakat'in, Fidan'ı konaktan göndermek için yaptığı hamle, Zerrin ve Kaya'nın tepkisine yol açıyor. Şahin'in Hasan'a silah doğrulttuğu anda Zerrin'in silahın önüne geçmesi, neler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Tüm bu kaosun içinde Alya'nın "Tek bir insan yok güvenip sarılabileceğim… O kadar yalnız bıraktınız ki beni" sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. 'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uzak Şehir, Televizyon, Kanal D, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Uzak Şehir Dizisinde Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.