Uzak Şehir Dizisinden Gerilim Dolu Tanıtım Geldi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisinden Gerilim Dolu Tanıtım Geldi

Uzak Şehir Dizisinden Gerilim Dolu Tanıtım Geldi

KANAL D'nin reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinden yeni bir tanıtım paylaşıldı. Fragmanda Cihan ve Alya arasındaki gerilim artarken, Alya'nın 'Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım' sözleri dikkat çekti. Yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

23.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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KANAL D'nin reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinden bir tanıtım daha paylaşıldı. Fragmanda, evlenen Cihan ve Alya arasındaki gerilimin giderek yükseldiği görüldü.

Heyecanlı bir bölümün sinyalini veren tanıtımda, Sadakat'in odaya gecelik bırakması Alya'yı çileden çıkartıyor. Alya, "Ben oğlum için evlendim, senin asla gerçekten karın olmayacağım" sözleriyle duygularını paylaşırken, Cihan onu sakinleştirmeye çalışıyor. Cihan'ın ise "Ben sana yaklaşabilir miyim?" sorusu bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı artırdı.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisinden Gerilim Dolu Tanıtım Geldi - Son Dakika

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