KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, başrolünü Ozan Akbaba ile paylaştığı dizinin nikah sahnesi için beyazlara büründü. Çekimleri Mardin Midyat'ta devam eden AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir'in setinden paylaştığı gelinlikli fotoğrafıyla gündem olan Ünsal, çok konuşuldu. Sosyal medyada övgüler alan oyuncu, beyaz kuğuya benzetildi.
Gelinliğiyle göz kamaştıran oyuncu, daha önce Pera Palas'ta bir etkinlikte giydiği siyah kıyafetiyle siyah kuğuya benzetilmişti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uzak Şehir'in Gelinlikli Alya'sı Gündem Oldu - Son Dakika
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