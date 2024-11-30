KANAL D'nin AyNA yapım imzalı dizisi 'Uzak Şehir'in yeni bölümü çarpıcı sahneleriyle dikkat çekiyor. Bölümde Cihan ve Alya arasındaki gerilim giderek artarken, Sadakat'in sert tavrı tansiyonu iyice yükseltiyor. Cihan'ın "Alya benim karım olacak" sözleri şaşırtırken Alya'nın gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor.
"BENİMLE EVLENMEYE KARARLI MISIN?"
Cihan'ın Alya'yı evlenmeye ikna etme çabalarken Demir Baybars'ın Alya'ya şartı merak uyandırıyor. Alya'nın oğluna sarıldığı anlar izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, Alya'nın Cihan'a "Benimle evlenmeye kararlı mısın?" sorusu ise seyirciyi sabırsızlandırıyor.
GÜÇLÜ KADRO
Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.
'Uzak Şehir' her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uzak Şehir'in Yeni Bölümünde Duygusal Anlar Yaşandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?