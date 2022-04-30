Vali Ayhan: "Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ayhan: "Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı"

30.04.2022 19:47

Vali Ayhan: "Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı" Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelindeki cemevlerinden gelen 609 talepten 315 tanesini çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Vali Ayhan: " Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı"

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelindeki cemevlerinden gelen 609 talepten 315 tanesini çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan il merkezinde bulunan Sivas Cem Vakfı Şubesi Alibaba Cem Evi'ne ziyarette bulunarak, Şube Başkanı Ünal Karakaş, yönetim kurulu üyeleri ve cemevinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Alevi dedesi tarafından edilen duaların ardından edilen sohbette birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Vali Ayhan, yıl içerisinde 5 milyon 400 bin lira kaynak planlaması yapıldığını belirterek il genelinde bulunan toplam 419 cem evinden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılacağını ifade etti.

İhtiyaçlara yönelik çalışmalar yapıldı

Vali Ayhan, güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sivas'ta özellikle köylerimizde mezralarımızda ilçe ve il merkezlerimizde farklı statülerde cem evlerimiz kullanılmaktadır. Yakın zaman bu konu hakkında güzel çalışmalar yapıldı. İl genelinde 491 cemevimiz tespit edilmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından milli birlik ve beraberlik çerçevesinde ilimizde yer alan cem evleri ile görüşerek onların talepleri, ihtiyaçları alındı ve bunlar üzerinde çalışmalar yaptık. Geçmişten gelen birlik ve beraberliğimizden dolayı böyle çalışmalar oluyordu fakat bu şekilde takip ve talimat yapılması çok anlamlı oldu" şeklinde konuştu.

"5 milyon 400 bin Türk lirası kaynak planlaması yaptık"

Vali Ayhan, cemevlerinin taleplerinin karşılanmaya başladıklarını söyleyerek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon ve planlamayı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda il özel idare ve kaymakamlıklarımız cem evlerin taleplerini karşılamaya başladı. Bu yıl planlama çerçevesinde 5 milyon 400 bin Türk lirası kaynak planlaması yaptık ve çalışmalara da hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Toplam 491 cem evimizden 609 talep geldi, bunların bazıları hukuk üzerine, bazıları teknik ve mali zorluklar neticesinde yerine getirilemeyen zorluklar var ama taleplerin yüzde 66'sini yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"Valimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı"

Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karakaş, Vali Salih Ayhan'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Bizleri burada ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın İç İşleri Bakanlığımız nezdinde yapılan bir milli birlik ve beraberlik çalışması. Cem evlerimizin bir takım eksiklikleri ve ihtiyaçları vardı. Bu çalışmadan öncede sorunlarımızı devlet makamlarına iletiyorduk. Sayın Valimiz hiçbir zaman bu problemlere karşı bizleri yalnız bırakmadı. Her zaman bize kapısını açarak sorunlarımıza titizlikle yaklaştı ve çözümlenmesi noktasında güzel adımlar attı" şeklinde konuştu.

Vali Ayhan: Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı
Vali Ayhan: Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı
Vali Ayhan: Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı
Vali Ayhan: Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı

YORUMLAR
500
Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı Ulaş Kaymakamı Baş, trafik denetimine katıldı Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı Sivas'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

Salih Ayhan, Cem Vakfı, Alibaba, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Ayhan: 'Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı' - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
19:50 Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonraki hareketi takdir topladı
19:34 Hırçın çakal, plajda tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı
19:31 Trabzonspor-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:30 La Liga'da şampiyon Real Madrid oldu!
18:57 Burak Elmas basın toplantısında Fatih Terim'e çağrıda bulundu
18:46 Kadın masör, para karşılığında müşterisiyle cinsel ilişkiye girerken patronuna yakalandı
18:32 Burak Elmas Galatasaray'ın seçim tarihini canlı yayında açıkladı!
18:19 Konyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda rahat bir nefes aldı
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 20:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Ayhan: "Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement