Vali Ayhan: "Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı" - Son Dakika

Vali Ayhan: " Sivas'ta cemevlerinden gelen taleplerin yüzde 66'sı karşılandı"

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelindeki cemevlerinden gelen 609 talepten 315 tanesini çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan il merkezinde bulunan Sivas Cem Vakfı Şubesi Alibaba Cem Evi'ne ziyarette bulunarak, Şube Başkanı Ünal Karakaş, yönetim kurulu üyeleri ve cemevinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Alevi dedesi tarafından edilen duaların ardından edilen sohbette birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Vali Ayhan, yıl içerisinde 5 milyon 400 bin lira kaynak planlaması yapıldığını belirterek il genelinde bulunan toplam 419 cem evinden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılacağını ifade etti.

İhtiyaçlara yönelik çalışmalar yapıldı

Vali Ayhan, güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sivas'ta özellikle köylerimizde mezralarımızda ilçe ve il merkezlerimizde farklı statülerde cem evlerimiz kullanılmaktadır. Yakın zaman bu konu hakkında güzel çalışmalar yapıldı. İl genelinde 491 cemevimiz tespit edilmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından milli birlik ve beraberlik çerçevesinde ilimizde yer alan cem evleri ile görüşerek onların talepleri, ihtiyaçları alındı ve bunlar üzerinde çalışmalar yaptık. Geçmişten gelen birlik ve beraberliğimizden dolayı böyle çalışmalar oluyordu fakat bu şekilde takip ve talimat yapılması çok anlamlı oldu" şeklinde konuştu.

"5 milyon 400 bin Türk lirası kaynak planlaması yaptık"

Vali Ayhan, cemevlerinin taleplerinin karşılanmaya başladıklarını söyleyerek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon ve planlamayı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda il özel idare ve kaymakamlıklarımız cem evlerin taleplerini karşılamaya başladı. Bu yıl planlama çerçevesinde 5 milyon 400 bin Türk lirası kaynak planlaması yaptık ve çalışmalara da hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Toplam 491 cem evimizden 609 talep geldi, bunların bazıları hukuk üzerine, bazıları teknik ve mali zorluklar neticesinde yerine getirilemeyen zorluklar var ama taleplerin yüzde 66'sini yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"Valimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı"

Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karakaş, Vali Salih Ayhan'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, "Bizleri burada ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın İç İşleri Bakanlığımız nezdinde yapılan bir milli birlik ve beraberlik çalışması. Cem evlerimizin bir takım eksiklikleri ve ihtiyaçları vardı. Bu çalışmadan öncede sorunlarımızı devlet makamlarına iletiyorduk. Sayın Valimiz hiçbir zaman bu problemlere karşı bizleri yalnız bırakmadı. Her zaman bize kapısını açarak sorunlarımıza titizlikle yaklaştı ve çözümlenmesi noktasında güzel adımlar attı" şeklinde konuştu.