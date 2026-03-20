Vali Baruş, Bayramda Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

20.03.2026 15:30
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı'nda jandarma ve polislere kutlamalarda bulundu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Baruş, kentteki tarihi Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu tarafından karşılanan Baruş, görevi başındaki personelin bayramını tebrik ederek, yürütülen hizmetlerde kolaylıklar diledi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne giden Baruş, görev başındaki polislerle bayramlaştı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik eden Baruş, polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Baruş, bayram ziyareti kapsamında Karskapı Polis Noktası ile Dumlu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nı da ziyaret ederek, görevli personelin bayramını tebrik etti.

Ziyaretlerinde Vali Baruş'a Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.

Kaynak: AA

