Vali Işın'dan Çini Çarşısı'na Ziyaret - Son Dakika
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Vali Işın'dan Çini Çarşısı'na Ziyaret

Vali Işın\'dan Çini Çarşısı\'na Ziyaret
16.06.2026 09:38
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Vali Musa Işın, Kütahya'nın çini sanatını inceleyerek esnafla buluştu ve kültürel mirası vurguladı.

Vali Musa Işın, Kütahya'nın önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kervansaray Çiniciler Çarşısı'nda incelemelerde bulunarak çarşı yönetimi ve esnafla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Kervansaray Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahraman ve çarşı esnafıyla görüşen Vali Işın, çarşıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşletmeleri tek tek ziyaret eden Işın, Kütahya'nın asırlardır yaşattığı çini sanatının en güzel örneklerinin sergilendiği stantları dolaşarak sanatkarlarla sohbet etti.

Çarşıda üretilen ve sergilenen eserleri yakından inceleyen Vali Işın, Kütahya çinisinin yalnızca bir el sanatı değil, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasını ve kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Geleneksel sanatların yaşatılmasının, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Işın, çini sanatının gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Kütahya'nın dünya çapında tanınan çini üretim merkezi olma özelliğini sürdürdüğünü kaydeden Vali Işın, bu alanda faaliyet gösteren ustaların ve esnafın şehrin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Çini sanatının turizm açısından da önemli bir çekim unsuru olduğunu ifade eden Işın, kültürel değerlerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyaretin sonunda Vali Musa Işın, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahraman ve çarşı esnafına çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Vali Işın'dan Çini Çarşısı'na Ziyaret - Son Dakika

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