Vali Köşger: 15 Temmuz\'da Milletimiz Tek Yürek Oldu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında devletin ve milletin milli iradeye sahip çıkma kararlılığını vurguladı. Köşger, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Köşger mesajında, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 10. yılında, devletimize, demokrasimize, milli irademize ve anayasal düzenimize kasteden FETÖ terör örgütüne karşı ilk günkü kararlılıkla ayaktayız. Ülkemizin bekasını ve birliğini hedef alan bu alçak girişimin karşısında, aziz milletimiz tek vücut, tek yürek ve tek ses olarak istiklaline ve istikbaline ilk günkü gibi sahip çıkmaya devam etmektedir.

15 Temmuz 2016, takvim yapraklarında asılı kalmış alelade bir tarih değil, asil bir milletin şanlı tarihinin akışını yeniden yazan tarihi bir dönüm noktasıdır. Zifiri karanlıkla aydınlığın, esaret ile hürriyetin hesaplaştığı o tarihi gecede aziz milletimiz, tankların ve namluların karşısında sadece imanı ve şanlı bayrağıyla elif gibi dimdik durmuştur. Şehadet özlemi ve zincir vurulamaz bir cesaretle ihanete geçit vermeyen eğilmeyen başlar, canlarını vatana siper ederek istiklalimize, istikbalimize ve bekamıza ölümsüz bir mühür vurmuştur. Değerli hemşehrilerim, aziz milletim

Karanlığın bağrına bir ok gibi saplanıp esaret zincirlerini tek hamlede parçaladık, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle o gece tek yürek olduk. Kahraman Milletimiz, soğuk namluların karşısına sadece imanımızla çıkıp vatan toprağını canımız pahasına müdafaa ederken, şanlı bayrağımızın gölgesinde tüm cihana adeta "İrade Bizim Zafer Bizim!" diye haykırmış ve karanlığı boğan mübarek bir şafağı hep birlikte doğurmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ile Aziz Türk Milletimizin tek yürek yükselen muazzam direnişi, tam 10 yıldır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sönmeyen meşalesi ve karanlık geceyi aydınlatan asıl gücü olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısıyla meydanlara koşan asil milletimiz, şehadet şerbetini göze alarak istikbaline vurulmak istenen zincirleri parçalamıştır. Bu kutlu duruş, en zor şartlarda bile nasıl bir muzafferiyet elde edeceğimizin yeryüzündeki en net kanıtıdır. Devletin kalbine sızan hain şebeke, Cumhurbaşkanımızın rehberliğindeki bu milli celadet karşısında yaprak gibi dökülüp bozguna uğramıştır. İstiklalimize göz diken o melun hıyanet odakları, milli iman karşısında ebedi bir hüsranla erimiş, isimlerini tarihin zifiri karanlığına kara birer leke olarak nakşetmiştir. Tarih şahittir ki, bu aziz topraklar, yeryüzündeki mazlumların sığınacağı yegane kale, insanlığın son mukaddes limanıdır. Bu derin şuurla, şanlı Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında devletimizin bekasını korumaya ve milletimizi parlak bir istikbale taşımaya kararlıyız. 15 Temmuz'un bu müstesna yıl dönümünde, köklü tarihimizden aldığımız o asil ruhla her engeli sarsılmaz bir inançla aşacağımızı beyan ederiz. Bu mukaddes hisler ve sarsılmaz inançla, istiklalimiz uğruna canlarını feda edip dar-ı bekaya irtihal eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, göğsünü hainlere siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu şanlı kıyamın ve mübarek zaferin yıl dönümünde, siz kıymetli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla, baki muhabbet ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ