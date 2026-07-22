Kütahya Valisi Şehitlik ve Müzede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kütahya Valisi Şehitlik ve Müzede İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Şehitlik ve Müzede İncelemelerde Bulundu
22.07.2026 12:54
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Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar ilçesindeki Şehitliği ve Diorama Müzesi'ni ziyaret etti. Valiye Vali Yardımcıları Faruk Bekarlar, Süleyman Ovalı ve Harun Kazez ile Kaymakam Murat Karahan eşlik etti. Şehitlikte dua eden Işın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından müzede Büyük Taarruz canlandırmalarını ve tarihi eserleri inceledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar ilçesinde bulunan Dumlupınar Şehitliği ile Diorama Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Musa Işın'a ziyaretlerinde Vali Yardımcıları Faruk Bekarlar, Süleyman Ovalı ve Harun Kazez ile Dumlupınar Kaymakamı Murat Karahan eşlik etti.

Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Musa Işın, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak dua etti. Şehitlik alanında da incelemelerde bulunan Musa Işın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında daha sonra Diorama Müzesi'ni gezen Vali Musa Işın, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'ni anlatan canlandırmalar ile müzede sergilenen tarihi eserleri inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya Valisi Şehitlik ve Müzede İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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