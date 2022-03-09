Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi - Son Dakika
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Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi

09.03.2022 02:09

Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergiVAN Van'ın Tuşba ilçesindeki Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan ve kadın figürlerinin ele alındığı sergi büyük beğeni aldı.

Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi

VAN Van'ın Tuşba ilçesindeki Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan ve kadın figürlerinin ele alındığı sergi büyük beğeni aldı.

Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Ertan öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik hazırladılar. Van Bölge Tiyatrosunda düzenlenen ve kadın figürlü birçok tuval çalışmasının yer aldığı sergide; ebru ve seramik çalışmaları ile kız öğrenciler tarafından hazırlanan performans sanatı yer aldı. Özellikle kız öğrencilerin kadına şiddet, çocuk gelin ve anne figürlü performans sanatı, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, şube müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin açılışını gerçekleştirdiği sergide bir açıklama yapan Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Sinem Ertan, "Kadınlar Günü için hazırladığımız sergide kadın figürünü hem olumlu hem de olumsuz koşullarıyla değerlendirmek istedik. Bu yüzden çeşitli tablolar, seramikler yaptık. Bunun yanında öğrencilerimizle beraber performans sanatı hazırladık. 4 kız öğrencimizle birlikte kadın figürünü hem olumlu hem olumsuz değerlendirdik. Figürlerde şiddete maruz kalmış kadınlarımız var. Bir nebze olsun bu konuya dokunmak istedik. Bir köy okulunda imkanlarımız olmayabilir ama bunları bahane etmeden ortaya güzel şeyler çıkarabilmek adına güzel bir sergi oldu" dedi.

Yaptıkları kadın figürlerde göz, burun ve ağız çizmediklerini belirten Ertan, "Bunu bu şekilde performans sanatımızla bütünleştirmiş olduk. Performans sanatımızda değerlendirdik. Cuma gününe kadar sürecek olan sergimize herkesi bekleriz. Ben bu duygularla bizleri her zaman destekleyen Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu'na, atölyemizi kurmamızda destek olan Nurdan Yoğurtçu'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergide rol alan kız öğrenciler ise kadına şiddet ve çocuk gelinlerin artık son bulmasını istediler.

Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi
Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi
Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi

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Kadınlar Günü, Hisarcık, Tuşba, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Van'da 'Kadınlar Günü'ne özel sıra dışı sergi - Son Dakika


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