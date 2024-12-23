Van'da Yerli Malı Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da Yerli Malı Haftası Kutlandı

Van'ın Gölyazı İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleriyle yöresel ürünler tanıtıldı.

23.12.2024 19:46
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Van'da Yeli Malı Haftası etkinliklerle kutlandı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı İlkokulu'nda, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.

Her yıl Aralık ayında okullarda kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" çerçevesinde farklı eğitim kademelerinde etkinlikler düzenleniyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'daki okullarda da hafta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, evlerinden getirdikleri yöresel ürünleri sergileyerek tanıttı. Keledoş, ayran aşı, sarma gibi yöresel lezzetlerin yanında kek, pasta ve meyvelerde öğrenciler tarafından paylaşıldı ve tadıldı. Etkinlikle ilgili konuşan sınıf öğretmeni Selim Çakır, Türk malına rağbeti arttırma adına Türkiye'nin her tarafından kutlandığını belirerek, "Öğrencilerin en çok sevdiği günlerden bir tanesi olmuş. Bizde bu vesileyle çocuklarla birlikte kutluyoruz. Velilerimiz daha çok yöresel ürünler göndermişler. Keledoş, ayran aşı, yaprak sarması ve çiğ köfte göndermişler. Yani yok diyebileceğimiz her şeyi göndermişler. Bizde bu manada her zaman yanımızda olan velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocukların Yerli Malı Haftasını dört gözle beklediğini vurgulayan Çakır, "Çocuklar zaten sabahın köründe gelip, sabırsız bir şekilde bekliyorlar. Şuan onların günü. Eskiden halk tedarik noktasında sıkıntı yaşıyordu. Ama şuan insanlar her şeye ulaşabiliyor. Dün başka bir sınıfımızda velilerimiz Kayseri yağlamasını getirmişlerdi. Biz eskiden Kayseri yağlaması nedir bilmiyorduk bile. Evimizde olan şeyi getirirdik. Tandır ekmeği, otlu peyniri ve ceviz getirirdik. Ama şimdi insanlar teknoloji sayesinde başka bir yerdeki kültürü bile tanıyor ve o kültür bize mal oluyor. Bu nedenle şimdiki çocuklar çok şanslı" ifadelerini kullandı.

Yerli Malı Haftasını çok sevdiklerini belirten öğrenciler ise bu haftanın okulda en sevdikleri etkinliklerden biri olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da Yerli Malı Haftası Kutlandı - Son Dakika

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