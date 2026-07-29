Van Gölü'ndeki Tarihi Rus Batığı Yeniden Görüntülendi - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Tarihi Rus Batığı Yeniden Görüntülendi

Van Gölü\'ndeki Tarihi Rus Batığı Yeniden Görüntülendi
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Tatvan açıklarındaki batık Rus şilebi, dalgıçlar tarafından belgelendi; tarihi değerler ortaya çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan tarihi batık Rus şilebi, amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi. Su altına dalan ekiplerin kaydettiği görüntüler, gölün eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mirasını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü açıklarında bulunan ve üzerinde 'Akdamar' yazısı yer alan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus şilebinin, 1916 yılında Ruslar tarafından inşa edildiği biliniyor. Uzun yıllar askeri mühimmat ve çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılan şilep, 1958 yılında meydana gelen şiddetli fırtınada kayalıklara çarparak sulara gömüldü. Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık şilep, Van Gölü'nün su altındaki en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Bölge, hem tarih meraklılarının hem de dalış tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Van Gölü'nün Tatvan kıyılarında serbest dalış yapan amatör dalgıçlar, bu kez Van Diving dalgıç grubuyla birlikte Çanakdüzü köyü açıklarındaki batık Rus şilebine dalış gerçekleştirdi. Dalgıçların su altında kaydettiği görüntülerde, yıllara meydan okuyan batığın büyük ölçüde korunduğu ve gölün berrak sularında etkileyici bir görüntü oluşturduğu görüldü. Su altı görüntüleri, Van Gölü'nün yalnızca doğal güzellikleriyle değil, derinliklerinde sakladığı tarihi değerleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Van Gölü'nün eşsiz su altı dünyasını belgelemeye devam eden dalgıçlar ise, gölün keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal zenginliklerini kayıt altına alarak bu mirasın gelecek nesillere tanıtılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Van Diving Dalış Okulu dalgıçlarından Serkan Ök, "Bugün Van Diving Dalış ekibi olarak 30 kişilik bir grupla Van Gölü'nün en önemli batığı olan Rus batığına dalış gerçekleştiriyoruz. Van Gölü'nde 14 tane çok önemli dalış noktamız var. Bu noktalardan bir tanesi de Rus batığı genelde dalış severlerin en çok istediği bir yer" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Van Gölü, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van Gölü'ndeki Tarihi Rus Batığı Yeniden Görüntülendi - Son Dakika

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