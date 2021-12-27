Üye Girişi
Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı - Son Dakika

Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı

27.12.2021 10:27

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 3 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Geçen haftadan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 630 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollar için de çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde geçen hafta kar nedeniyle kapanan 248 yerleşim birimini yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Yollarda buz tutan noktalarda tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımın daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması da yürütüyor.

Bu arada, soğuk hava ve sis de hayatı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve akarsuların yüzeylerinin kısmen buz tuttuğu kentte, sürücüler görüş mesafenin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Şemdinli ilçesinde de elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı.

Ortaklar köyü yakınında 1450 rakımlı bölgede enerji nakil hatları buz tuttu.

Bitlis ve Muş

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 243 köy yolunun açıldığını belirtti.

Kapalı 5 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kar nedeniyle kapanan 185 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydetti.

Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı
Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı
Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı

YORUMLAR
500

Hakkari, Van, kar, Muş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı - Son Dakika


Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var! Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!         
12:31
Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti         
11:41
Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi! Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!         
11:06
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 12:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Şemdinli ilçesinde elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement