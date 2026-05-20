Varnalı İsmail'in Kahramanlığı Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Varnalı İsmail'in Kahramanlığı Anlatıldı

Varnalı İsmail\'in Kahramanlığı Anlatıldı
20.05.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biyografi Akademisi'nde Varnalı İsmail'in Milli Mücadele'deki katkıları ele alındı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi'nin beşinci programında, Milli Mücadele döneminin önemli ancak yeterince tanınmayan isimlerinden Varnalı İsmail'in hayatı ve mücadele yıllarındaki katkıları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Bir Milli Mücadele Kahramanı: Varnalı İsmail" başlıklı söyleşide, Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem konuşmacı olarak yer aldı. Programda, Varnalı İsmail'in Milli Mücadele sürecindeki rolü, fedakarlıkları ve tarihi önemi kapsamlı şekilde değerlendirilirken, katılımcılar tarihimizin önemli değerlerinden birini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarih bilincinin güçlendirilmesi ve geçmişten geleceğe köprü kurulması adına önemli bir içerikle gerçekleştirilen program, öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem'in bilgi ve birikimiyle zenginleşen söyleşi, katılımcılara Milli Mücadele ruhunu yeniden hatırlatan anlamlı bir buluşma oldu.

Program sonunda, değerli katkılarından dolayı Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem'e teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca Biyografi Akademisi faaliyetlerine aktif katılım sağlayan öğretmenler ve katılımcılara katılım belgeleri sunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Varnalı İsmail'in Kahramanlığı Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:47:12. #7.12#
SON DAKİKA: Varnalı İsmail'in Kahramanlığı Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.