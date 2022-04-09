Vefat eden gazeteci Ali Osman Ata, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vefat eden gazeteci Ali Osman Ata, son yolculuğuna uğurlandı

09.04.2022 18:47
Vefat eden gazeteci Ali Osman Ata, son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gazetecilik yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ölen Ali Osman Ata (63) defnedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gazetecilik yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ölen Ali Osman Ata (63) defnedildi.

17 Eylül Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ata'nın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Engin Aksakal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri başkanlarıyla çok sayıda seveni katıldı.

Ata'nın cenazesi, kılınan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

İlçede birçok basın kuruluşunda görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Ata, son olarak yerel bir gazetenin genel yayın yönetmenliği ve Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

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Balıkesir, Osman Ata, Hisarcık, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Vefat eden gazeteci Ali Osman Ata, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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